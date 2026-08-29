So schön waren Clemens Trischlers Sommermonate

Die Amalfiküste stahl allen die Show

Bei so vielen Stationen fällt die Wahl des persönlichen Favoriten eigentlich schwer. Für Trischler stand sein Sommer-Highlight dennoch schnell fest. „Mein Highlight war die Amalfiküste. Die Landschaft ist so toll und es war einfach atemberaubend schön“, schwärmt der 34-Jährige. Zwischen steilen Küsten, italienischem Lebensgefühl und Meerblick konnte also selbst der viel gereiste Society-Manager noch ins Staunen geraten.