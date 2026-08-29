Trump verkündet „größten Öl-Deal der Geschichte“

Seitdem Venezuelas linksnationalistischer Präsident Nicolás Maduro im Jänner bei einem US-Militäreinsatz in der Hauptstadt Caracas gefangen genommen und in die USA gebracht wurde, bemüht sich Washington um einen stabilen Zugang zum venezolanischen Rohöl für US-Raffinerien. Die marode Energieindustrie des OPEC-Landes fördert derzeit rund 1,25 Millionen Barrel Rohöl pro Tag.