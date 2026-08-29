Kommentatorenlegende moderiert Football-Topspiel

Wie kann man denn die Leistung Raimanns für die Österreicher vergleichbar darstellen? Welche Leistung ist das und wie kann man sie bewerten oder messen?

Nicht leicht. Ich versuche es so: Die NFL ist klar die beste Liga des Planeten – und zwar um Welten. Ob Kanada, Europa oder Japan – alles nicht vergleichbar. In der NFL sind die besten 2000 Footballer der Welt. Raimann ist auf seiner Position einer der zehn bis zwölf besten – in der NFL, somit weltweit. Als Österreicher. Das ist eine Sensation in einer komplett US-dominierten Sportart. Ich bemühe mich um Vergleiche in weltumspannenden Sportarten: David Alaba war eine Zeit lang Top-10 auf seiner Position. Sepp Straka knabbert im Golf zeitweise an einer solchen Weltranglistenposition. Wir hatten Tennisspieler in den Top-10. Dort reiht sich Bernhard Raimann ein - in jener Sportart, die in den USA einsam und allein die Nummer eins ist, in der zu annähernd 99 Prozent nur Amerikaner spielen.