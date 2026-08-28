Frontalzusammenstoß forderte sechs Verletzte

Opa und Enkel schwer verletzt

Der Opa und eines der Kinder mussten aufgrund ihrer Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber Heli 4 in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Die Großmutter, die Tochter und das zweite Kind wurden ebenso wie der Unfalllenker mit Rettungswagen in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht.