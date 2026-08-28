E-Bikerin (27) bei Sturz schwer am Kopf verletzt

Gegen 15.45 Uhr waren die 27-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann, beide aus Erding in Bayern, mit ihren E-Bikes auf der Gemeindestraße Gerloswiesen talwärts unterwegs. Die beiden fuhren hintereinander, als die Frau plötzlich unmittelbar vor ihrem Begleiter die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor.