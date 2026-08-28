E-Bikerin (27) bei Sturz schwer am Kopf verletzt

Dramatischer Unfall im Tiroler Zillertal: Eine 27-jährige Deutsche verlor am Donnerstagnachmittag auf einer Gemeindestraße in Gerlos plötzlich die Kontrolle über ihr E-Bike. Sie stürzte über den Lenker und zog sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zu.
Gegen 15.45 Uhr waren die 27-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann, beide aus Erding in Bayern, mit ihren E-Bikes auf der Gemeindestraße Gerloswiesen talwärts unterwegs. Die beiden fuhren hintereinander, als die Frau plötzlich unmittelbar vor ihrem Begleiter die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor.
Über Lenkstange geschleudert
„Die 27-Jährige kam zu Sturz und wurde dabei über die Lenkstange zu Boden geschleudert“, heißt es seitens der Polizei. Bei dem heftigen Unfall erlitt sie schwere Verletzungen im Kopfbereich.
Frau in Innsbrucker Klinik geflogen
Nach der Erstversorgung wurde die Deutsche mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der 28-Jährige blieb unverletzt.
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