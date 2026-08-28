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Kontrolle verloren

E-Bikerin (27) bei Sturz schwer am Kopf verletzt

Tirol
28.08.2026 10:00
Auf einer Gemeindestraße kam es zum Unfall.
Auf einer Gemeindestraße kam es zum Unfall.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatischer Unfall im Tiroler Zillertal: Eine 27-jährige Deutsche verlor am Donnerstagnachmittag auf einer Gemeindestraße in Gerlos plötzlich die Kontrolle über ihr E-Bike. Sie stürzte über den Lenker und zog sich schwere Verletzungen im Kopfbereich zu.

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Gegen 15.45 Uhr waren die 27-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann, beide aus Erding in Bayern, mit ihren E-Bikes auf der Gemeindestraße Gerloswiesen talwärts unterwegs. Die beiden fuhren hintereinander, als die Frau plötzlich unmittelbar vor ihrem Begleiter die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor.

Die Schwerverletzte musste in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.
Die Schwerverletzte musste in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.(Bild: ZOOM Tirol)

Über Lenkstange geschleudert
„Die 27-Jährige kam zu Sturz und wurde dabei über die Lenkstange zu Boden geschleudert“, heißt es seitens der Polizei. Bei dem heftigen Unfall erlitt sie schwere Verletzungen im Kopfbereich.

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