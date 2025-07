Mladic bleibt trotz „prekärem“ Zustand in Haft

Seit 2017 kämpfen Ratko Mladic‘ Anwälte für eine frühzeitige Entlassung des wegen Völkermords und Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilten früheren bosnisch-serbischen Armeechef. Sein Gesundheitszustand sie zwar „prekär“, dennoch bleibt der 83-Jährige in seiner Zelle in Den Haag. Erst am Dienstag wurde ein erneuter Antrag auf Enthaftung abgelehnt.