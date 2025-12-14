Wie ihre Mutter den Mörder überführen konnte

Plötzlich spricht er von Stimmen in seinem Kopf

Das weitere Vorgehen der Ermittler: Der Mann wurde – wiederholt – mit den ihn massiv belastenden Protokollen konfrontiert; standhaft beteuerte er in Vernehmungen, dass seine „irren Angaben“ auf seinem Interesse für „True-Crime“-Storys beruhen würden. Und dass er „natürlich Jenni nichts Böses angetan“ hätte. Doch diesmal kam er mit seinem Leugnen nicht durch; ab November stand eine Mordanklage gegen ihn im Raum.

Am Ende hielt er dem Druck – durch die Kripo, durch Jennis Mutter – nicht mehr stand. Am vergangenen Wochenende stellte er sich der Polizei, legte eine Mordbeichte ab; führte die Beamten auf den Truppenübungsplatz Allentsteig, zu den sterblichen Überresten der Jus-Studentin.