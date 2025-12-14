Wie ihre Mutter den Mörder überführen konnte

Im Jänner 2018 war Jenni Scharinger spurlos aus ihrer Wohnung in Wien verschwunden. Ihre Mutter wusste schon damals, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein musste. Und blieb dem Ex-Freund ihrer Tochter, den sie für den Täter hielt, auf den Fersen. Bis er nun ein Geständnis ablegte.
Als sich Jenni Scharinger am Abend des 21. Jänner 2018 in einem Lokal in den Wiener Gürtelbögen mit einer Freundin traf, war sie gut gelaunt – und angespannt zugleich. Dementsprechend zwiespältig dann die Gespräche der zwei jungen Frauen. Sie redeten zunächst über lustige Erlebnisse aus der Vergangenheit; je später es wurde, desto mehr erzählte die 21-Jährige von ihren großen Problemen. Mit Clemens T.
Eine Spy-Kamera und K.-o.-Tropfen
Seit Mitte 2016 waren die Jus-Studentin und der Gärtner ein Paar; erst vor wenigen Monaten war er zu ihr, in ihre hübsche Wohnung in Wien-Brigittenau, gezogen. Doch immer mehr hatte es zuletzt in der Beziehung gekriselt. Wegen der Kontrollsucht, des Jähzorns, der Unberechenbarkeit des Niederösterreichers.
„Ich werde mich von ihm trennen“, sagte Jenni, bevor sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Richtung ihres Zuhauses fuhr. Clemens T. holte sie, weit nach Mitternacht, mit seinem gelben Toyota von einer U-Bahnstation ab. Nachdem er den auffälligen Sportwagen in einer Garage geparkt hatte, machte das Mädchen noch ein Selfie von ihnen beiden. Und danach – galt es als spurlos verschwunden.
Bald begannen Ermittlungen in dem mysteriösen Vermisstenfall. Untersuchungen am Handy und am PC des 24-Jährigen belegten schließlich, dass er im Schlafzimmer seiner Freundin eine Spy-Kamera installiert, dass er ab Herbst 2017 wiederholt nach der Wirkung von K.-o-Tropfen und anderen Sedativa gegoogelt hatte. Und dass er am 22. und 23. Jänner mit seinem Auto in entlegenen Gebieten in Niederösterreich unterwegs gewesen war.
Eine verzweifelte Suche nach der Wahrheit
In folgenden Vernehmungen machte der Verdächtige widersprüchliche Angaben zu diesen Fakten. Alarmierend, zudem: Er erzählte, dass Jenni am Vormittag des 22. Jänner nach einem „fürchterlichen Streit“ mit ihm die Wohnung verlassen hätte. „Sie wollte sich ja schon längst ins Ausland absetzen, das hat sie dann anscheinend getan“, sagte er. Und seine Touren in der Einsamkeit erklärte er damit, in seinem Schock über das „Weggehen“ seiner Freundin „absolute Ruhe gebraucht“ zu haben.
Ich habe Frau Scharinger immer bewundert – für ihre Hartnäckigkeit, die sie bei der Suche nach der Wahrheit nie verloren hat.
Andreas Schweitzer, der Anwalt der Opfer-Familie
Bild: Andi Schiel
Die betreffenden Gegenden – unzählige Male wurden sie von Polizeistaffeln durchkämmt. Erfolglos. „Keine Leiche, keine Anklage“, so letztlich der Beschluss der Staatsanwaltschaft. Also blieb der Gärtner in Freiheit.
Womit sich Jennis Familie nicht abfinden wollte. Vor allem nicht die Mutter. Und sie fing an, selbst nach der Wahrheit zu suchen. Unaufhörlich organisierte sie fortan Grabungen in Wäldern, in denen sie die sterblichen Überreste ihrer geliebten Tochter wähnte; unaufhörlich blieb sie Clemens T. auf den Fersen.
Ein „Fake-Profil“ – und eine verdeckte Fahnderin
Indem sie ihren Anwalt Andreas Schweitzer – er ist auch Präsident des Österreichischen Detektivverbands – damit beauftragte, ihn zu beschatten, zu durchleuchten; indem sie in Eigenregie Recherchen über ihn startete. Das Ergebnis all der Nachforschungen: erschütternd, entlarvend.
Von einstigen und aktuellen Partnerinnen des jungen Mannes war zum Beispiel zu erfahren, dass er Spaß dabei empfinde, Frauen seelisch und körperlich zu quälen. Aber sogar Anzeigen einiger seiner Opfer reichten nicht aus, um ihn als gefährlich zu diagnostizieren.
Anfang 2025 begann ein neues Kapitel in dem Krimi um Jenni. Ein Bekannter von Brigitta Scharinger trat mit Clemens T. über eine Dating-Plattform – auf der dieser, wie die pensionierte Lehrerin wusste, aktiv war – in Kontakt. Um, unter einem Fake-Profil und dem Nickname „Viviane“, dessen Vertrauen zu gewinnen.
Der Plan ging auf. Der Gärtner wurde, in Chats und in Sprachnachrichten, laufend unvorsichtiger. Erklärte schließlich, wie ein perfekter Mord zu erledigen sei: Man müsse die Leiche an einer verborgenen, kaum zugänglichen Stelle in der Natur deponieren ...
Konversationen, die von der Mutter im März an die Kripo übergeben wurden. Eine verdeckte Fahnderin übernahm daraufhin die Rolle von „Viviane“, verabredete sich mit Clemens T. Beide erreichten bei zwei Treffen nicht ihr Ziel. Der 32-Jährige wollte nämlich nicht über Verbrechen reden, sondern war bloß darauf fokussiert, mit der Frau alsbald Sex zu haben.
Plötzlich spricht er von Stimmen in seinem Kopf
Das weitere Vorgehen der Ermittler: Der Mann wurde – wiederholt – mit den ihn massiv belastenden Protokollen konfrontiert; standhaft beteuerte er in Vernehmungen, dass seine „irren Angaben“ auf seinem Interesse für „True-Crime“-Storys beruhen würden. Und dass er „natürlich Jenni nichts Böses angetan“ hätte. Doch diesmal kam er mit seinem Leugnen nicht durch; ab November stand eine Mordanklage gegen ihn im Raum.
Am Ende hielt er dem Druck – durch die Kripo, durch Jennis Mutter – nicht mehr stand. Am vergangenen Wochenende stellte er sich der Polizei, legte eine Mordbeichte ab; führte die Beamten auf den Truppenübungsplatz Allentsteig, zu den sterblichen Überresten der Jus-Studentin.
Sein Geständnis, in Kürze: Er habe Jenni am 22. Jänner 2018 – „sie wollte die Trennung“ – in ihrer Wohnung „im Zuge eines Gerangels“ erwürgt; die Tote ausgezogen, sie in eine Holztruhe gepackt, nach Großweikersdorf verbracht, in ein Gebüsch gelegt – und zwei Monate später von dort weggeholt. Um sie an dieser verborgenen, kaum zugänglichen Stelle in der Natur zu deponieren. Wie von ihm bei „Viviane“ beschrieben
Mittlerweile erweiterte der 32-Jährige seine Aussagen: Bei einer Haftverhandlung am Donnerstag sprach er von „Stimmen in meinem Kopf“, die während der Tathandlungen auf ihn eingeredet hätten.
Ich glaube meinem Klienten, wenn er sagt, dass es für ihn fast unerträglich war, mit dieser immensen Schuld, die auf ihm lastete, zu leben.
Astrid Wagner, die Verteidigerin des Täters
Bild: Martin A. Jöchl
So lebte er fast acht Jahre mit seiner Schuld
Wie hat es Clemens T. fast acht Jahre geschafft, mit seiner Schuld zu leben? Seiner Anwältin Astrid Wagner erzählt er von „Phasen, in denen ich vorhatte, den Fahndern alles zuzugeben“. Er erzählt von Selbstmordideen. Er erzählt, dass es ihm „irgendwann gelungen“ sei, das Geschehene „manchmal zu verdrängen“.
Um mit seiner „schlimmen Vergangenheit abzuschließen“, habe er sogar seinen Namen geändert. Tatsächlich: Clemens T. heißt seit 2024 Mairon K. Wie Mairon – aus „Herr der Ringe“. Wie „Mairon, der Bewundernswerte“, der in der Fantasy-Trilogie zu „Sauron, dem Abscheulichen“ wurde. „Ich wollte eine umgekehrte Verwandlung machen. Doch Jennis Mutter sorgte dafür, dass ich ständig an mein früheres Ich denken musste.“
Nach der langen Zeit, in der Brigitta Scharinger nach ihrer toten Tochter gesucht hat; in der sie – wegen ihres peinigenden Leids, wie ihre Ärzte meinen – an Krebs erkrankte und trotzdem nicht aufgab, scheint sie nun an Kraft zu verlieren. Sie weint viel; braucht Ruhe, in ihrem unendlichen Schmerz.
Die Skelettteile ihres Kindes will sie verbrennen lassen; für die Urne mit der Asche eine Gedenkstätte errichten. Im Garten ihres Hauses. Neben einem Rosenstrauch, den Jenni – als sie noch ein kleines Mädchen war – gepflanzt hatte.
