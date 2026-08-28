Bio-Fest als Lichtblick nach hartem Sommer

Peter Bischofer, Obmann der Bio Sennerei Hatzenstädt, selbst Landwirt und Betreiber einer Sennerei schätzt die Saison ähnlich ein. Er sieht die Auswirkungen der Hitze auch bei der Milchproduktion. „Als es so heiß war merkten das auch die Kühe und gaben dementsprechend auch weniger Milch ab“, erklärt er. Auf die Qualität der Produkte wird sich die Hitze nicht auswirken. Diese hänge von mehreren Faktoren ab. Dennoch muss die Landwirtschaft Klimafitter werden.