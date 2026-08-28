Der Häuslbauer und die Politiker – zwei Welten

Immer wieder kommt es vor, dass bei öffentlichen Projekten die Kosten jeden Rahmen sprengen. Jedes Mal, wenn ein finanziell aus dem Ruder gelaufenes Vorhaben bekannt wird (meist erst Jahre im Nachhinein) denke ich mir, was sich wohl jene Menschen denken, die alles geben, um Eigentum zu erwerben, die eisern die Kosten einhalten mussten, weil sie keine andere Wahl haben – außer den Traum vom Eigenheim aufzugeben. Letzteres passiert immer wieder.