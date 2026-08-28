Der Häuslbauer und die Politiker – zwei Welten

Während private Häuslbauer bei jeder Kostensteigerung selbst geradestehen müssen, scheint das bei öffentlichen Projekten anders zu sein. Bei der Patscherkofelbahn haben sich die ursprünglich veranschlagten Kosten von rund 40 auf knapp 84 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Politische Konsequenzen: Fehlanzeige!
Immer wieder kommt es vor, dass bei öffentlichen Projekten die Kosten jeden Rahmen sprengen. Jedes Mal, wenn ein finanziell aus dem Ruder gelaufenes Vorhaben bekannt wird (meist erst Jahre im Nachhinein) denke ich mir, was sich wohl jene Menschen denken, die alles geben, um Eigentum zu erwerben, die eisern die Kosten einhalten mussten, weil sie keine andere Wahl haben – außer den Traum vom Eigenheim aufzugeben. Letzteres passiert immer wieder.
Dieser Tage tauchten medial die angeblich „endgültigen Projektkosten“ für den Neubau der Patscherkofelbahn auf. Zur Erinnerung: Diese wurde 2017 eröffnet. Dass nun, neun Jahre später, die „endgültigen Kosten“ vorliegen, ist schon kurios genug. Noch unglaublicher ist, wie sich diese entwickelt, besser gesagt vermehrt haben.
Zunächst wurde von etwa 40 Millionen Euro ausgegangen, nunmehr steht man bei knapp 84 Millionen. Politische Konsequenzen? Fehlanzeige. Gab es bis heute keine. Wo kämen wir denn da hin, wenn Politiker Verantwortung auch noch übernehmen sollen, nur weil sie zig Millionen an Steuergeld vernichten.
Und da bin ich wieder bei jenen, die privat Eigentum erwerben wollen. Wie geht es denen wohl, wenn Rechnungen höher ausfallen als sie kalkuliert wurden? Mal abgesehen davon, dass sie Kopfweh und Existenzängste haben? Den Weg zur Bank können sie sich sparen. Sie müssen für die Mehrkosten geradestehen, ob sie wollen oder nicht. So viel zum kleinen Unterschied.
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