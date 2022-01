Patscherkofelbahn war noch teurer als geglaubt

Die Innsbrucker Patscherkofelbahn schlägt mit Projektkosten in der Höhe von 83,2 Millionen Euro zu Buche, wie die Präsentation der Schlussrechnung durch Bürgermeister Georg Willi (Grüne) am Montag zeigte. Die Stadt hatte bisher von Endkosten in der Höhe von rund 66 Millionen Euro gesprochen, ursprünglich gingen die Verantwortlichen gar von 41 Millionen Euro aus. Willi erneuerte seine Kritik an der Politik der ehemaligen Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck).