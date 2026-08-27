135 Männer, eine Elke Kahr: Stadtchefin angelobt

Mit insgesamt 40 Stimmen konnten sich Kahr aber letztlich über eine breite Zustimmung freuen. In ihrer Rede betonte sie noch einmal die Grundprinzipien der KPÖ, etwa, dass „wir die Daseinsvorsorge auch in den nächsten Jahren absichern müssen. Wir arbeiten frei vom Versuch, die Stadt als Selbstbedienungsladen zu sehen.“ Dann zitierte sie sogar noch die Rolling Stones und ihren Hit „You Can‘t Always Get What You Want“: „Du kannst nicht immer das bekommen, was du willst. Aber, wenn du dich anstrengst, bekommst du das, was du brauchst.“