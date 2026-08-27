Ohne Ausweis: Polizei stoppt Fake-Taxifahrer

Am Mittwochabend führte die Landesverkehrsabteilung Wien gemeinsam mit dem Verkehrsamt Wien eine bezirksübergreifende Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf Taxis durch. Im Zuge dessen hielten die Beamten um 19:30 Uhr in Wien-Leopoldstadt ein Taxi, das gerade einen Fahrgast beförderte, zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle an.