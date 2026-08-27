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Razzia in Wien

Ohne Ausweis: Polizei stoppt Fake-Taxifahrer

Österreich
27.08.2026 13:38
Die Polizei konnte im zweiten und im 20. Wiener Bezirk falsche Taxifahrer ausforschen.
Die Polizei konnte im zweiten und im 20. Wiener Bezirk falsche Taxifahrer ausforschen.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einer gezielten Razzia konnten Wiener Beamte gleich zwei falsche Taxifahrer stoppen. Einer der Lenker war mit gefälschtem Taxiausweis unterwegs, der andere mit einem gestohlenen Führerschein.

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Am Mittwochabend führte die Landesverkehrsabteilung Wien gemeinsam mit dem Verkehrsamt Wien eine bezirksübergreifende Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf Taxis durch. Im Zuge dessen hielten die Beamten um 19:30 Uhr in Wien-Leopoldstadt ein Taxi, das gerade einen Fahrgast beförderte, zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle an.

26-Jähriger zeigte gefälschten Ausweis
Der vom 26-jährigen türkischen Fahrer vorgezeigte Taxilenkerausweis stellte sich als gefälscht heraus und wurde sichergestellt. Die festgestellten Verstöße wurden durch den anwesenden Juristen des Verkehrsamtes an Ort und Stelle geahndet.

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Zweiter Lenker fuhr mit gestohlenem Führerschein
Gegen 23:30 Uhr unterzogen die Beamten in Wien-Brigittenau einen 63-jährigen Taxilenker aus Serbien einer Kontrolle, der keinen Taxilenkerausweis vorweisen konnte. Der vom Mann vorgezeigte Führerschein war als gestohlen angezeigt und wurde sichergestellt.

Beide falschen Taxilenker wurden angezeigt
Darüber hinaus bestanden gegen den 63-Jährigen offene Verwaltungsstrafen in Höhe von 1460 Euro. Da er diese nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen. Der anwesende Schnellrichter verhängte zusätzlich Verwaltungsstrafen. Sowohl der 26-Jährige als auch der 63-Jährige wurden zudem strafrechtlich angezeigt.

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