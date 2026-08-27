Ohne Ausweis: Polizei stoppt Fake-Taxifahrer

Bei einer gezielten Razzia konnten Wiener Beamte gleich zwei falsche Taxifahrer stoppen. Einer der Lenker war mit gefälschtem Taxiausweis unterwegs, der andere mit einem gestohlenen Führerschein.
Am Mittwochabend führte die Landesverkehrsabteilung Wien gemeinsam mit dem Verkehrsamt Wien eine bezirksübergreifende Schwerpunktaktion mit Hauptaugenmerk auf Taxis durch. Im Zuge dessen hielten die Beamten um 19:30 Uhr in Wien-Leopoldstadt ein Taxi, das gerade einen Fahrgast beförderte, zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle an.
26-Jähriger zeigte gefälschten Ausweis
Der vom 26-jährigen türkischen Fahrer vorgezeigte Taxilenkerausweis stellte sich als gefälscht heraus und wurde sichergestellt. Die festgestellten Verstöße wurden durch den anwesenden Juristen des Verkehrsamtes an Ort und Stelle geahndet.
Zweiter Lenker fuhr mit gestohlenem Führerschein
Gegen 23:30 Uhr unterzogen die Beamten in Wien-Brigittenau einen 63-jährigen Taxilenker aus Serbien einer Kontrolle, der keinen Taxilenkerausweis vorweisen konnte. Der vom Mann vorgezeigte Führerschein war als gestohlen angezeigt und wurde sichergestellt.
Beide falschen Taxilenker wurden angezeigt
Darüber hinaus bestanden gegen den 63-Jährigen offene Verwaltungsstrafen in Höhe von 1460 Euro. Da er diese nicht bezahlen konnte, wurde er festgenommen. Der anwesende Schnellrichter verhängte zusätzlich Verwaltungsstrafen. Sowohl der 26-Jährige als auch der 63-Jährige wurden zudem strafrechtlich angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.