Denkmalschutz Lippitzbachbrücke: Abriss unmöglich?

Dennoch macht das geltende Denkmalschutzgesetz den Abriss des 1895 gebauten Verbindungswegs nicht so einfach. Zwar will das Land, wie berichtet, die Millionen für die Sanierung nicht investieren. Den betroffenen Gemeinden Bleiburg und Ruden fehlt schlichtweg das Budget - ein Abriss würde aber eine weitere Baustelle eröffnen und der denkmalgeschützte Teil des Stahlriesen müsste an einen anderen Standort verlagert werden. „Es steht im Ermessen des Antragsstellers, ein entsprechendes Konzept vorzulegen“, so Bstieler.