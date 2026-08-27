30 Löwen und Tiger starten in ein neues Leben

„Wir freuen uns über jedes Tier, das endlich in Sicherheit ist. Aber wir dürfen jene nicht vergessen, die noch immer auf ihre Rettung warten. Solange in Luján noch Löwen und Tiger in Not leben, geht unser Einsatz weiter“, so Penz. Für 30 Tiere hat die lange Reise bereits begonnen. Eine Reise, die Tausende Kilometer misst – und für jedes einzelne von ihnen vielleicht nur ein Ziel hat: endlich Freiheit.