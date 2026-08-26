Tragedy on Lake Attersee
Flight Instructor (25) and Student (20) Crashed to Their Deaths
A 20-year-old flight student and his 25-year-old flight instructor crashed into Lake Attersee in a small plane on Wednesday. An eyewitness watched as the plane spun almost vertically into the water. The wreckage is believed to be at a depth of 160 meters—emergency crews are now searching for it frantically using underwater robots.
A loud bang abruptly shattered the tranquility at Lake Attersee on Wednesday morning: A two-seat propeller plane that had taken off from Salzburg suddenly lost altitude over the lake and crashed into the water. A flight instructor (25) and his student (20)—both from Germany—were aboard the Tecnam P2002 JF Sierra. There is no hope left for them.
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