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Stürzte 1400 Meter ab

Gyrokopter prallte in Seilbahn-Kabel: Zwei Tote

Ausland
26.08.2026 20:08
Bei dem Absturz des Tragschraubers starben zwei Personen.
Bei dem Absturz des Tragschraubers starben zwei Personen.(Bild: Vigili del Fuoco, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Norden Italiens ist ein tragischer Unfall passiert. Ein Gyrokopter prallte in ein Seilbahn-Kabel und stürzte aus über einem Kilometer Höhe zu Boden. Dabei kamen ein Mann und eine Frau ums Leben.

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Beim Absturz eines zweisitzigen Gyrokopters – einem speziellen Flugzeug –  sind im norditalienischen Piemont zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Fluggerät prallte im oberen Antrona-Tal gegen die Kabel einer Seilbahn, die zur Versorgung einer Talsperre dient. Anschließend geriet der Tragschrauber in Brand und stürzte aus rund 1400 Metern Höhe zu Boden. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Angaben des Rettungsdienstes um einen 62 Jahre alten Mann und eine 63 Jahre alte Frau.

Bei einem Gyrokopter wird der obere Rotor nicht direkt von einem Motor angetrieben.
Bei einem Gyrokopter wird der obere Rotor nicht direkt von einem Motor angetrieben.(Bild: ionut - stock.adobe.com)

Das Fluggerät war kein klassischer Hubschrauber, sondern ein Gyrokopter, auch Tragschrauber genannt. Bei diesem Fluggerät wird der obere Rotor nicht direkt von einem Motor angetrieben.

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Aufnahmen zeigen den Flug des Tragschraubers und den Zusammenstoß mit den Kabeln. Die genauen Umstände des Unglücks waren zunächst unklar. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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