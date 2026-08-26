Stürzte 1400 Meter ab
Gyrokopter prallte in Seilbahn-Kabel: Zwei Tote
Im Norden Italiens ist ein tragischer Unfall passiert. Ein Gyrokopter prallte in ein Seilbahn-Kabel und stürzte aus über einem Kilometer Höhe zu Boden. Dabei kamen ein Mann und eine Frau ums Leben.
Beim Absturz eines zweisitzigen Gyrokopters – einem speziellen Flugzeug – sind im norditalienischen Piemont zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Fluggerät prallte im oberen Antrona-Tal gegen die Kabel einer Seilbahn, die zur Versorgung einer Talsperre dient. Anschließend geriet der Tragschrauber in Brand und stürzte aus rund 1400 Metern Höhe zu Boden. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Angaben des Rettungsdienstes um einen 62 Jahre alten Mann und eine 63 Jahre alte Frau.
Das Fluggerät war kein klassischer Hubschrauber, sondern ein Gyrokopter, auch Tragschrauber genannt. Bei diesem Fluggerät wird der obere Rotor nicht direkt von einem Motor angetrieben.
Aufnahmen zeigen den Flug des Tragschraubers und den Zusammenstoß mit den Kabeln. Die genauen Umstände des Unglücks waren zunächst unklar. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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