Gyrokopter prallte in Seilbahn-Kabel: Zwei Tote

Beim Absturz eines zweisitzigen Gyrokopters – einem speziellen Flugzeug – sind im norditalienischen Piemont zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Fluggerät prallte im oberen Antrona-Tal gegen die Kabel einer Seilbahn, die zur Versorgung einer Talsperre dient. Anschließend geriet der Tragschrauber in Brand und stürzte aus rund 1400 Metern Höhe zu Boden. Bei den Todesopfern handelt es sich nach Angaben des Rettungsdienstes um einen 62 Jahre alten Mann und eine 63 Jahre alte Frau.