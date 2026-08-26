Frau (69) in Tirol vermisst: Große Suche gestartet

Wie vom Erdboden verschluckt ist eine Einheimische (69) aus Großvolderberg im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Eine große Suchaktion nach der Dame ist am Mittwoch angelaufen. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.
Bange Stunden durchleben Familie und Freunde der 69-jährigen Tirolerin. „Die Frau verließ am Mittwoch gegen 6.30 Uhr ihr Wohnhaus in bislang unbekannte Richtung. Seither gibt es keine Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort“, schildert ein Sprecher der Polizei.
Unglück nicht ausgeschlossen
Ein Unglücksfall „kann derzeit nicht ausgeschlossen werden“, hieß es weiter. Eine großangelegte Suche nach der Vermissten sei bereits im Gange.
Die Exekutive veröffentlichte auch ein Foto der Verschollenen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
Wer die Dame seit ihrem Verschwinden gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Wattens melden: 059133/7128
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