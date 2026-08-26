„Respektlos!“ Potapova in US-Flieger belästigt

„Als Profisportlerin bin ich viel in der ganzen Welt unterwegs, aber dies ist das erste Mal, dass ich ein solches Maß an Respektlosigkeit, Unhöflichkeit und, in gewisser Weise Diskriminierung erlebt habe“, schreibt Potapova an die Adresse der US-Fluglinie United Airliens. „Meiner Meinung nach sollten Flugbegleiter dazu da sein, den Passagieren zu helfen, und ihnen keine Probleme bereiten. Aber heute, auf meinem Flug von Houston nach New York, Flug UA678, begegnete ich einer Flugbegleiterin, die sich wiederholt, ohne ersichtlichen Grund alle Mühe zu geben schien, mir Probleme zu bereiten. Sie war sowohl mir gegenüber persönlich als auch im Umgang mit meinem Hund äußerst grob. Außerdem sprach sie immer wieder meinen Status an und drohte mir, mich deswegen aus dem Flugzeug zu bringen.“