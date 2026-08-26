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Knallhartes Posting

„Respektlos!“ Potapova in US-Flieger belästigt

Tennis
26.08.2026 20:27
Anastasia Potapova wurde am Weg zu den US Open respektlos behandelt – via Instagram ging ...
Anastasia Potapova wurde am Weg zu den US Open respektlos behandelt – via Instagram ging Österreichs Tennis-Ass in die Offensive.(Bild: Krone-Collage/AFP/EMILEE CHINN, Krone KREATIV/instagram (anapotapovaa))
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Von krone Sport

„Ich habe so etwas noch nie zuvor getan, aber im Moment kann ich einfach nicht schweigen“, schreibt Tennis-Ass Anastasia Potapova in ihrer Instagram-Story. Der Vorwurf: Eine Flugbegleiterin habe sie und ihren Hund am Weg zu den US-Open respektlos und grob behandelt. Ja, sogar mit dem Rauswurf aus dem Flugzeug wurde der Neo-Österreicherin gedroht, heißt es im Posting.

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 „Als Profisportlerin bin ich viel in der ganzen Welt unterwegs, aber dies ist das erste Mal, dass ich ein solches Maß an Respektlosigkeit, Unhöflichkeit und, in gewisser Weise Diskriminierung erlebt habe“, schreibt Potapova an die Adresse der US-Fluglinie United Airliens. „Meiner Meinung nach sollten Flugbegleiter dazu da sein, den Passagieren zu helfen, und ihnen keine Probleme bereiten. Aber heute, auf meinem Flug von Houston nach New York, Flug UA678, begegnete ich einer Flugbegleiterin, die sich wiederholt, ohne ersichtlichen Grund alle Mühe zu geben schien, mir Probleme zu bereiten. Sie war sowohl mir gegenüber persönlich als auch im Umgang mit meinem Hund äußerst grob. Außerdem sprach sie immer wieder meinen Status an und drohte mir, mich deswegen aus dem Flugzeug zu bringen.“

(Bild: Krone KREATIV/instagram (anapotapovaa))

„Ihr Name ist Mary“
Und Potapova fordert sogar Konsequenzen! „Ihr Name ist Mary. Ich hoffe aufrichtig, dass Ihre Fluggesellschaft diesen Vorfall untersucht und ernst nehmen wird, denn kein Passagier – und kein Tier – verdient es, auf solch erniedrigende und respektlose Weise behandelt zu werden, insbesondere nicht von einem Mitglied des Kabinenpersonals.“

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Ein Posting mit Folgen! Nachdem Potapova sogar ein Foto der Stewardess gepostet hatte, meldeten sich auch andere Passagiere, die Ähnliches erlebt hatten. Und auch die Fluggesellschaft reagierte prompt. „Gute Neuigkeiten! Ich bin jetzt in Gesprächen mit United“, schreibt die Nummer 25 der Welt später, „und ich schätze die rasche Reaktion auf unser Problem.“

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