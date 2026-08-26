Mysteriöser Besuch: Was CIA-Chef in Moskau wollte

Zugleich stellte er klar, dass Ratcliffe nicht nach Moskau geschickt worden sei, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor einem Angriff auf NATO-Gebiet zu warnen. Auch habe es bei der Reise nicht darum gegangen, Russland um Hilfe bei einer Wiedereröffnung der Straße von Hormus zu bitten. Er ist der Chef der CIA, und er ist nicht wegen irgendeiner der Dinge dort, die Sie genannt haben“, sagte Trump. Zugleich ließ er eine Hintertür offen: „Jetzt könnte etwas dabei herauskommen.“