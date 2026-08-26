Here are the scenarios
Saxony-Anhalt: How the AfD Could Come to Power
According to polls, the AfD holds an unassailable lead just days before the state election in Saxony-Anhalt. But will the far-right party have enough votes to form a single-party government? What coalition options are on the table to prevent Ulrich Siegmund from becoming the AfD’s minister-president? Krone+ explains.
The AfD has held a clear lead in polls in Saxony-Anhalt for months—most recently at 42 percent, with a lead of nearly 20 percentage points over the CDU led by Minister President Sven Schulze. An absolute majority seems possible; it is almost within reach. Confidently, “Alternative for Germany”—classified by the German Federal Office for the Protection of the Constitution as a suspected far-right extremist organization—is aiming for a single-party government. The election will take place on September 6.
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