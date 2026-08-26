Iranische Schiffe flüchten vor fremde Küsten

Nicht nur Sri Lanka ...

Doch nicht nur vor Sri Lanka liegen die Schiffe, auch vor Pakistan und vor Malaysia sammeln sich die iranischen Tanker. Allein vor Malaysia sind es 48 Schiffe, die laut der US-Organisation United Against Nuclear Iran (UANI) mit iranischem Rohöl handeln. Sie sind an einem Ankerplatz, der traditionell dafür genutzt wird, dass Öl auf chinesische Schiffe umgeladen wird. Von dort wird das Öl laut UANI dann vom Staat zu unabhängigen Raffinieren in China gebracht.