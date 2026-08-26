Wiener mischt bei „Love Island VIP“ mit

Zweiter Anlauf nach Trennung

Nelson dürfte treuen Reality-TV-Fans wohl bereits bekannt sein – er versuchte zuvor bei „Match in Paradise“ sein Glück in der Liebe. Dieses schien er mit einer anderen Teilnehmerin zunächst auch gefunden zu haben. Einige Monate nach dem Ende der Show ging die Beziehung der beiden jedoch wieder in die Brüche.