Wiener mischt bei „Love Island VIP“ mit

Ab September suchen wieder einige Singles im TV ihr Liebesglück. Auch ein bekanntes Gesicht aus Wien wird in der neuen Staffel „Love Island VIP“ mitmischen.
Nelson Henry zieht mit zahlreichen anderen Singles in die Villa ein und sucht vor laufenden Kameras nach der großen Liebe. Der Mitte-20-Jährige ist halb deutsch, halb amerikanisch und lebt seit über 20 Jahren in Wien.
Zweiter Anlauf nach Trennung
Nelson dürfte treuen Reality-TV-Fans wohl bereits bekannt sein – er versuchte zuvor bei „Match in Paradise“ sein Glück in der Liebe. Dieses schien er mit einer anderen Teilnehmerin zunächst auch gefunden zu haben. Einige Monate nach dem Ende der Show ging die Beziehung der beiden jedoch wieder in die Brüche.
„Macht euch bereit“
Bei „Love Island VIP“ wagt er nun also einen erneuten Versuch, die Partnerin fürs Leben zu finden. Nelson scheint bereit zu sein – auf Instagram schrieb er: „GUESS WHO‘S BACK? Macht euch bereit für Drama, Crashouts und ganz viel Liebe“
Zahlreiche bekannte Gesichter
Die neue Staffel beginnt am 23. September. Neben dem Wiener werden auch Bachelor Martin Braun, Eva Benetatou und Jannik Kontalis in der Show zu sehen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.