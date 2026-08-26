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Sucht Liebe im TV

Wiener mischt bei „Love Island VIP“ mit

Society International
26.08.2026 19:52
Nelson Henry ist für Reality-TV-Fans wohl kein Unbekannter.
Nelson Henry ist für Reality-TV-Fans wohl kein Unbekannter.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram @loveisland.de @nelsonmhenry)
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Von krone.at

Ab September suchen wieder einige Singles im TV ihr Liebesglück. Auch ein bekanntes Gesicht aus Wien wird in der neuen Staffel „Love Island VIP“ mitmischen. 

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Nelson Henry zieht mit zahlreichen anderen Singles in die Villa ein und sucht vor laufenden Kameras nach der großen Liebe. Der Mitte-20-Jährige ist halb deutsch, halb amerikanisch und lebt seit über 20 Jahren in Wien.

Zweiter Anlauf nach Trennung
Nelson dürfte treuen Reality-TV-Fans wohl bereits bekannt sein – er versuchte zuvor bei „Match in Paradise“ sein Glück in der Liebe. Dieses schien er mit einer anderen Teilnehmerin zunächst auch gefunden zu haben. Einige Monate nach dem Ende der Show ging die Beziehung der beiden jedoch wieder in die Brüche.

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„Macht euch bereit“
Bei „Love Island VIP“ wagt er nun also einen erneuten Versuch, die Partnerin fürs Leben zu finden. Nelson scheint bereit zu sein – auf Instagram schrieb er: „GUESS WHO‘S BACK? Macht euch bereit für Drama, Crashouts und ganz viel Liebe“

Zahlreiche bekannte Gesichter
Die neue Staffel beginnt am 23. September. Neben dem Wiener werden auch Bachelor Martin Braun, Eva Benetatou und Jannik Kontalis in der Show zu sehen sein.

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