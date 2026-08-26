Trotz 2:0: Volleyball-Frauen beenden EM sieglos

Schwab konnte sich über Punkt freuen

In den ersten drei Partien hatten die Österreicherinnen 0:3 gegen Serbien, Tschechien und die Ukraine verloren. „Wir sind nicht angetreten, um Europameister zu werden, auch nicht mit dem Ziel, dass wir aus der Gruppe rauswollen. Wir haben eben gesehen, wie schwierig es ist, überhaupt einen Sieg zu holen. Wir nehmen den Punkt mit, mit ein bisschen Abstand werden sich alle freuen, ich kann mich heute schon darüber freuen“, resümierte Schwab. Sein Team habe sich mit jeder Partie gesteigert und zum Abschluss eine tolle Leistung gezeigt. „Vor zwei Tagen hätten wir uns über einen Punkt gegen Bulgarien gefreut, man sieht, wie schnell die Erwartungshaltung steigt, muss es aber schon realistisch einordnen.“