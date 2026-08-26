Williams-Schwestern feiern Grand-Slam-Comeback

Nach dem ausgefallenen Grand-Slam-Comeback des Tennis-Duos Serena und Venus Williams in Wimbledon soll es bei den US Open klappen. Serena Williams (44) hat mit ihrer älteren Schwester (46) für das am Sonntag beginnende Major in New York eine Wildcard für die Doppel-Konkurrenz erhalten.
Das teilten die Veranstalter des letzten von vier Grand-Slam-Turnieren des Jahres mit. Zur Freude seiner Fans hat Stan Wawrinka auf seiner Abschiedstour nun doch noch eine Wildcard erhalten.
„Das Spiel ändert sich. Diese Bindung niemals“, hatte Superstar Serena Williams kürzlich mit einem Bild von sich und ihrer Schwester in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Zusammen haben die Williams-Schwestern 14 Grand Slams gewonnen, dazu kommen drei Olympiasiege im Doppel. Bei den US Open triumphierten die US-Schwestern 1999 und 2009. Ihren bisher letzten gemeinsamen Auftritt in New York hatten die beiden vor vier Jahren, ehe sich Serena Williams vom Tennis zurückzog.
Davor tagelange Fan-Empörung im Netz
Für Stan Wawrinka gab es ein Happy End: Der 41-jährige Schweizer kann nun doch bei den US Open antreten, weil er am Mittwoch die ursprünglich verweigerte Wildcard erhalten hat. Möglich wurde dies, weil der (unbekannte) US-Amerikaner Patrick Kypson verletzt passen muss und dessen Wildcard frei wurde. „Ich freue mich unglaublich über die Wildcard und darauf, wieder vor den Fans in New York anzutreten“, sagte der Schweizer gut 24 Stunden, nachdem er sich auf Instagram schon vom US Open und New York emotional verabschiedet hatte.
Wawrinkas Nichtberücksichtigung hatte unter Tennis-Fans und -Experten für Kopfschütteln gesorgt und zu großer Empörung im Internet geführt. Der Eidgenosse hatte 2016 bei den US Open triumphiert und war auch in Roland Garros (2015) und bei den Australian Open (2014) Triumphator. Wawrinka bestreitet ja seine letzte Saison, ebenso wie Gael Monfils, der zuvor schon eine „Freikarte“ erhalten hatte.
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