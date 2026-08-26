Williams-Schwestern feiern Grand-Slam-Comeback

Davor tagelange Fan-Empörung im Netz

Für Stan Wawrinka gab es ein Happy End: Der 41-jährige Schweizer kann nun doch bei den US Open antreten, weil er am Mittwoch die ursprünglich verweigerte Wildcard erhalten hat. Möglich wurde dies, weil der (unbekannte) US-Amerikaner Patrick Kypson verletzt passen muss und dessen Wildcard frei wurde. „Ich freue mich unglaublich über die Wildcard und darauf, wieder vor den Fans in New York anzutreten“, sagte der Schweizer gut 24 Stunden, nachdem er sich auf Instagram schon vom US Open und New York emotional verabschiedet hatte.