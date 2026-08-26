„Tatort“-Kult-Kommissar Andreas Hoppe ist tot

Trauer um einen bekannten „Tatort“-Kommissar: Andreas Hoppe, der mehr als zwei Jahrzehnte lang als Mario Kopper an der Seite von Lena Odenthal ermittelte, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Besonders seine langjährige „Tatort“-Partnerin Ulrike Folkerts zeigt sich tief erschüttert.
Hoppe spielte von 1996 bis 2018 den Kommissar Mario Kopper im Ludwigshafener SWR-„Tatort“. Insgesamt war er in 57 Folgen an der Seite von Ulrike Folkerts alias Lena Odenthal zu sehen. Seine letzte Folge mit dem Titel „Kopper“ wurde am 7. Jänner 2018 ausgestrahlt.
„Eine tiefe Freundschaft“
Folkerts, die seit 1989 die Ermittlerin Lena Odenthal verkörpert, reagierte bestürzt auf den Tod ihres langjährigen Kollegen und Freundes. „Ich kann sagen, ich kannte ihn wirklich gut, und er mich. Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben aufeinander geachtet, uns gestritten ... Eine tiefe Freundschaft war das ... Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh“, erklärte sie.
Auch SWR-Intendant Kai Gniffke würdigte Hoppe: „Mehr als zwei Jahrzehnte hat Andreas Hoppe alias Mario Kopper den SWR-Tatort bereichert und geprägt: Nahbar, glaubwürdig und immer mit dem Herz am rechten Fleck.“ Er sei „bestürzt, dass dieser großartige Schauspieler und Künstler so früh von uns gegangen ist“.
Vom Theater zum Kult-Kommissar
Andreas Hoppe wurde am 1. Juni 1960 in Berlin geboren. Von 1982 bis 1986 absolvierte er seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater Hannover – im selben Abschlussjahrgang wie Folkerts. Es folgten unter anderem drei Jahre am Theater Bielefeld sowie Engagements an verschiedenen Berliner Bühnen. Später war Hoppe auch in Kino- und TV-Produktionen zu sehen.
Nach seinem Abschied vom „Tatort“ widmete er sich verstärkt Filmprojekten und Lesungen sowie seinem Engagement für regionale und ökologische Lebensmittel. 2009 veröffentlichte er das Buch „Allein unter Gurken“. Zudem unterstützte er die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ und engagierte sich als ehrenamtlicher Wolfsbotschafter.
Hoppe lebte zuletzt in Berlin-Charlottenburg und auf dem Land in Mecklenburg-Vorpommern.
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