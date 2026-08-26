„Tatort“-Kult-Kommissar Andreas Hoppe ist tot

„Eine tiefe Freundschaft“

Folkerts, die seit 1989 die Ermittlerin Lena Odenthal verkörpert, reagierte bestürzt auf den Tod ihres langjährigen Kollegen und Freundes. „Ich kann sagen, ich kannte ihn wirklich gut, und er mich. Wir sind durch dick und dünn gegangen, haben aufeinander geachtet, uns gestritten ... Eine tiefe Freundschaft war das ... Ich bin traurig, Andi, das war viel zu früh“, erklärte sie.