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Frist für Halter

Nach Angriff auf Kind: Dobermann wird abgenommen

Steiermark
26.08.2026 19:30
In Buch-St. Magdalena attackierte ein Dobermann einen Zehnjährigen (Symbolbild).
In Buch-St. Magdalena attackierte ein Dobermann einen Zehnjährigen (Symbolbild).(Bild: Joachim Maislinger)
Porträt von Fanny Gasser
Porträt von Hannah Michaeler
Von Fanny Gasser und Hannah Michaeler

Bereits am Samstag war es in Buch-St. Magdalena im steirischen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld zu einer Attacke eines Dobermanns gekommen. Der Hund biss einem Zehnjährigen mehrfach in Oberschenkel, Schulter und Rücken. Er wird abgenommen, wenn das Paar ihn nicht selbst hergibt, sagt der zuständige Bürgermeister. 

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Vier Burschen im Alter zwischen sieben und 13 Jahren spielten am Samstag gerade am Fußballplatz in Buch-St. Magdalena, als ein aggressiver Hund auf sie zustürmte. Der Dobermann war aus dem Nachbars-Garten entkommen. „Der Hund ging auf die Kinder los und biss einen Zehnjährigen mehrfach in Oberschenkel, Schulter und Rücken“, sagt Polizeisprecher Markus Lamb.

Eine 42-jährige Zeugin schritt ein, bis der Hund vom Kind abließ. Der Zehnjährige wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik Oberwart gebracht.

Nicht der erste Vorfall
Der Hund soll einem pensionierten Ehepaar gehören und bereits vor wenigen Jahren einen Radfahrer angefallen haben. Dabei war das Ausmaß der Verletzungen jedoch weniger schlimm, schildert der Bürgermeister der Gemeinde, Roland Nöhrer (ÖVP). Die Polizei führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch. „Über eine mögliche Tierabnahme entscheiden die örtlichen Behörden nach Abschluss der Ermittlungen“, erklärt Sprecher Lamb.

Zitat Icon

Die Nachbarn sind besorgt, aber wir sind im Gespräch und es gibt ein gutes Einvernehmen.

Bürgermeister Roland Nöhrer

Birgit Plank, Leiterin des Veterinärreferats der Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, erklärt: „Wir sind für das Tierwohl zuständig, und bezüglich der Hundehaltung gab es keine Anzeigen. Für die Sicherheit der Bevölkerung ist laut Landessicherheitsgesetz der Bürgermeister verantwortlich. Er entscheidet über eine Tierabnahme.“

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Nöhrer hat dem Pensionisten-Paar bis Ende der Woche Zeit gegeben, um einen anderen Platz für den Hund zu finden. Bereits vor wenigen Jahren soll der Dobermann einen Radfahrer angefallen haben. „Das Paar ist einsichtig und will den Hund loswerden“, sagt er. Wenn das nicht geschieht, wird Nöhrer eine Abnahme erwirken.

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