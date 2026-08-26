Nach Angriff auf Kind: Dobermann wird abgenommen

Nicht der erste Vorfall

Der Hund soll einem pensionierten Ehepaar gehören und bereits vor wenigen Jahren einen Radfahrer angefallen haben. Dabei war das Ausmaß der Verletzungen jedoch weniger schlimm, schildert der Bürgermeister der Gemeinde, Roland Nöhrer (ÖVP). Die Polizei führt nun Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung durch. „Über eine mögliche Tierabnahme entscheiden die örtlichen Behörden nach Abschluss der Ermittlungen“, erklärt Sprecher Lamb.