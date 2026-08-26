Trauer vor Prozess: „Man(n) tötet nicht aus Liebe“

Einen Tag vor Beginn des Mordprozesses im Fall Jenni S. versammelten sich am Mittwoch einige Dutzend Menschen im Wiener Sigmund-Freud-Park vor der Votivkirche. Im Mittelpunkt der Kundgebung stand die Erinnerung an das Mordopfer – und die Forderung nach Gerechtigkeit für die junge Frau, die vor mehr als acht Jahren spurlos verschwand.