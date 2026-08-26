Rapid-Ikonen zeigen Trikot im Stil von St. Hanappi

Rapid lief im Play-off der Conference-League gegen Heart of Midlothian am Mittwoch ganz in Weiß auf, im neuen Ausweichtrikot, das an ein ganz besonderes Jubiläum erinnern soll. Präsentiert wurde es vor dem Spiel von zahlreichen Legenden wie etwa Peter Pacult, Michi Hatz oder Peter Schöttel.
Denn in dieser Saison jährt sich die Eröffnung des Weststadions zum 50. Mal. Am 10. Mai 1977 bezog der SK Rapid seine neue Heimstätte, die ab 1981 den Namen „Gerhard-Hanappi-Stadion“ trug. Zum Jubiläum widmet Rapid diesem besonderen Ort nun sein drittes Trikot und lässt damit ein Stück grün-weiße Stadiongeschichte wieder aufleben.
Wie bereits bei der Eröffnung des Weststadions ist das Jersey vorrangig in Weiß gehalten. Im Nacken findet sich der Schriftzug „50 Jahre Gerhard Hanappi-Stadion“ in exakt jener Schreibweise mit nur einem Bindestrich, wie er einst auf der Fassade des Stadions zu lesen war und heute im Rapideum zu sehen ist.
Ein besonderes Gestaltungselement ist das Balkenmuster in den vier Vereinsfarben Grün, Weiß, Blau und Rot. Sie ziehen sich über Kragen und Ärmel und finden sich ebenso auf Hose und Stutzen wieder. Damit greift das Trikot nicht nur die Farben des historischen Stadions auf, sondern erinnert auch an eine besondere Entwicklung der Rapid-Fankultur: Im Gerhard-Hanappi-Stadion entstand der stimmungsvolle Block West und etablierte sich auch das charakteristische Balkenmuster.
Über die gesamte Vorderseite des Trikots zieht sich zudem ein weiteres historisches Detail: Das stilisierte Motiv eines der vier markanten Flutlichtmasten des ehemaligen Stadions. Einer dieser Masten ist bis heute erhalten und ragt an der Südost-Ecke über das Allianz Stadion. Ergänzt wird das Design durch den Jubiläumsschriftzug „50 Jahre Gerhard-Hanappi-Stadion“, der sich wiederholend und dezent als eine Art „Nadelstreif“ in den Stoff einprägt.
„Das Design ist sehr gelungen“
Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann meint zum neuen Trikot: „Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem wunderschönen Jersey das ´Sankt Hanappi´, in dem auch ich als Spieler unvergessliche Momente erleben durfte, wieder besonders in Erinnerung rufen können. Das Design ist sehr gelungen und unser neuer Ausrüster Mizuno komplettiert damit gemeinsam mit uns einen Trikotsatz für alle Spiele, die wir hoffentlich auch sportlich so attraktiv gestalten können wie unser aktuelles Outfit!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.