Rapid-Ikonen zeigen Trikot im Stil von St. Hanappi

„Das Design ist sehr gelungen“

Geschäftsführer SK Rapid Steffen Hofmann meint zum neuen Trikot: „Ich freue mich sehr, dass wir mit diesem wunderschönen Jersey das ´Sankt Hanappi´, in dem auch ich als Spieler unvergessliche Momente erleben durfte, wieder besonders in Erinnerung rufen können. Das Design ist sehr gelungen und unser neuer Ausrüster Mizuno komplettiert damit gemeinsam mit uns einen Trikotsatz für alle Spiele, die wir hoffentlich auch sportlich so attraktiv gestalten können wie unser aktuelles Outfit!“