Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schweinerei für Likes

Fäkalien-Trend sorgt für Ekel in Spaniens Bädern

Ausland
26.08.2026 18:48
In Spanien verschmutzen vor allem Kinder und Jugendliche das Wasser in Freibädern mit Fäkalien. ...
In Spanien verschmutzen vor allem Kinder und Jugendliche das Wasser in Freibädern mit Fäkalien. (Symbolbild)(Bild: schulzfoto - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein ekelhafter Trend macht gerade Spaniens Freibäder unsicher. Kinder und Jugendliche verrichten absichtlich ihr großes Geschäft im Schwimmbecken, um in den sozialen Medien möglichst viele Likes abzustauben. Für einige Eltern könnten die Hinterlassenschaften ihres Nachwuchses jetzt teuer werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der „braunen Herausforderung“, wie der spanische Trend übersetzt heißt, stellen sich vor allem Kinder und Jugendliche. Dabei verrichten die Kinder und Jugendlichen ihr großes Geschäft mitten im Schwimmbecken. Auf Video halten sie die Räumung des Bads und die anrückende Polizei fest, diese Videos landen dann in den sozialen Medien. Dort wollen die Ekel-Täter dann möglichst viele Likes abstauben, wie mehrere Medien berichten.

Ekel-Täter nehmen Fäkalien in Sackerln mit
Manchen Tätern ist es dabei offenbar unangenehm, direkt im Becken die Hosen herunterzulassen. Sie bringen die Fäkalien stattdessen in Plastiksackerln mit, die sie in der Badehosen verstecken. Im Wasser leeren sie dann die Sackerl aus, wie die Zeitung „La Razón“ schreibt.

Heuer gab es in Spanien schon „Hunderte“ dieser Ekel-Vorfälle, berichtet der Sender Cadena Ser. Dabei drohen Geldstrafen von bis zu 20.000 Euro, dazu können noch Hausverbote und Schadenersatzforderungen kommen.

Lesen Sie auch:
In Südspanien sind bei ungefähr 60 Hotelgästen Vergiftungserscheinungen aufgetreten, nachdem sie ...
Defekt an der Pumpe?
Hotelgäste bei Baden im Pool in Spanien vergiftet
21.07.2026

Kinder auf frischer Tat ertappt
Es ist allerdings enorm schwierig, die Täter auf frischer Tat zu ertappen. Doch in der nordspanischen Stadt Burgos ist das gelungen: Im dortigen Schwimmbad beobachtete ein Mann vier Kinder zwischen 11 und 13 Jahren dabei, wie sie das Wasser mit Fäkalien verschmutzten.

Für die Eltern der vier Kinder könnte das jetzt teuer werden, ihnen droht eine Geldstrafe von je 3000 Euro. Dazu kommt, dass das Freibad jetzt gereinigt und desinfiziert werden muss. Im schlimmsten Fall muss das Wasser ausgetauscht werden, das kann mehrere Tausend Euro kosten – die Kommune könnte Schadenersatz von den Eltern fordern. Die Ekel-Täter müssen außerdem damit rechnen, dass sie mehrere Jahre Hausverbot in dem Freibad bekommen. Laut Bürgermeisterin Cristina Ayala ist das heuer schon der sechste Fäkalien-Fall in Burgos.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
26.08.2026 18:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf