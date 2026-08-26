Fäkalien-Trend sorgt für Ekel in Spaniens Bädern

Für die Eltern der vier Kinder könnte das jetzt teuer werden, ihnen droht eine Geldstrafe von je 3000 Euro. Dazu kommt, dass das Freibad jetzt gereinigt und desinfiziert werden muss. Im schlimmsten Fall muss das Wasser ausgetauscht werden, das kann mehrere Tausend Euro kosten – die Kommune könnte Schadenersatz von den Eltern fordern. Die Ekel-Täter müssen außerdem damit rechnen, dass sie mehrere Jahre Hausverbot in dem Freibad bekommen. Laut Bürgermeisterin Cristina Ayala ist das heuer schon der sechste Fäkalien-Fall in Burgos.