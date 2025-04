Menschen der Eiszeit waren wahre „Pyrotechniker“

Feuermachen aufwendig und „teuer“

Trotz dieser Kenntnisse war Brennmaterial in der kargen Steppe knapp: Bäume wuchsen vermutlich nur entlang des Flusses Dnister, ansonsten prägten Gräser und Sträucher die Landschaft. Daher war Feuermachen aufwendig und „teuer“. Möglicherweise war Feuer deshalb nicht durchgehend zentral fürs Überleben. Fleisch könnte auch ohne Feuer durch Trocknen, Gefrieren oder Lagerung in kaltem Wasser konserviert worden sein, wie es bis heute in arktischen Kulturen praktiziert wird.