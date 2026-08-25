Noch eine Hitzehürde vor goldenem Wiener Herbst

Prognosen lassen hoffen

Ob der heurige Sommer in Wien der bisher heißeste der Messgeschichte sein wird, klärt sich in ein paar Tagen. Ein Fall für die Geschichtsbücher ist er auf jeden Fall, allein schon wegen der zwei extremen Hitzewellen im Juni und im August – und dem erstmaligen Überspringen der 40-Grad-Grenze in Wien. Zudem waren Juni, Juli und August vor allem im Osten Österreichs und damit auch in Wien „durch eine beispiellose Trockenheit geprägt“, wie GeoSphere unterstreicht.