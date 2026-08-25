Start in neue Saison mit viel positiver Energie

Musikalisch holt man Legenden wie Peggy March, Wencke Myhre, Gitte Haenning oder Ute Lemper nach Graz. Auch Ulrich Tukur und seine „Rhythmus Boys“ kommen wieder. Auch in Punkto Lesungen hat man tolle Stars im Angebot: Philipp Hochmais etwa interpretiert Joseph Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“ und Eva Mattes und das Etta Scollo Trio tauchen in die Welt von Mascha Kaleko ab. Auch andere TV-Stars wie Axel Milberg, Mariele Millowitsch oder Walter Sittler kommen mit tollen Programmen und auch die Kabarett-Elite ist mit Robert Palfrader, Thomas Maurer oder Angelika Nidetzky top vertreten.