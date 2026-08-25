Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ewiges Eis in Gefahr

Gletscher schmelzen dahin wie Steckerleis

Salzburg
25.08.2026 08:00
Am Stubacher Sonnblickkees schaut es nicht gut aus.
Am Stubacher Sonnblickkees schaut es nicht gut aus.(Bild: Bernhard Zagel)
Porträt von Sebastian Siller
Von Sebastian Siller

Der Rückgang des ewigen Eises macht auch vor Salzburg keinen Halt – heuer könnte besonders viel davon wegschmelzen. Hoffnung auf Besserung besteht kaum, so der Gletscherforscher Bernhard Zagel von der Universität Salzburg. Er schildert der „Krone“ die aktuelle Lage. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Optisch gibt der Stubacher Sonnblickkees ein trauriges Bild ab. Hier ist das Eis über die Jahre deutlich zurückgegangen. „Die Altschneedecke war dieses Jahr besonders schnell weg“, hält Gletscherforscher Bernhard Zagel (Universität Salzburg) fest. Aufgrund der fehlenden Minusgrade waren die schützenden Schnee-Rücklagen schnell aufgebraucht. „Seit Monaten gab es keine Temperaturen unter null Grad mehr. Dies führt zu einem verfrühten Schmelzprozess, welcher den Gletscher besonders schnell abbauen lässt“, sagt der Glaziologe.

„Die Landwirte tun mir jetzt schon leid“
Die Folgen des Eisrückgangs wird vor allem die Landwirtschaft zu spüren bekommen. „Die Bauern und Landwirte tun mir jetzt schon leid“, sagt der Gletscherforscher gegenüber der „Krone“. „Österreichweit wird sich in Salzburg und Tirol der Gletscherrückgang am intensivsten bemerkbar machen“, sagt Zagel voraus.

 „Alle Akteure wissen eigentlich, was zu tun ist, um sich vor den Folgen der Gletscherschmelze zu schützen“, so der Glaziologe. Ein kalter Winter aber reicht schon und das Thema ist wieder weg vom Fenster. Eines soll klargestellt sein: „Den Gletschern ist es völlig egal, wenn es sie nicht mehr gibt. Die Auswirkungen werden aber wir alle zu spüren bekommen.“

Lesen Sie auch:
Beim Krimmler Kees im Krimmler Achental betrug der Verlust in zwölf Monaten 90,3 Meter.
100 Meter im Jahr
Salzburger Gletscher zogen sich massiv zurück
13.03.2026
Eisriese wird kleiner
Sonnblickkees: Ein Gletscher mit Ablaufdatum
26.10.2025
Am Großvenediger
Sturz in Gletscherspalte: Bergsteiger gerettet
29.07.2026

Das Jahr 2026 ist erst der Anfang der negativen Bilanz: „Selbst enorm kalte Winter helfen den Eismassen nicht, wenn die Sommer so hitzereich sind. Dieser Trend ist ausschlaggebend für die Schmelze und dieser zeigt in den letzten 20 Jahren stark nach oben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
25.08.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Im Einsatz für andere
„Krone“-Herzensmensch: Das sind Helden des Alltags
Unwetter in Florenz
Passanten bringen sich vor Wind in Sicherheit
Innenminister Gerhard Karner ließ sich die Jubiläumsfahrt nicht entgehen und nahm in einem ...
Nostalgie am Ring
1950-2026: So sahen unsere Polizeiautos früher aus
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
191.076 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
168.130 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
122.494 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3636 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
WM-Trip des Kanzlers kostet den Staat 100.000 Euro
1147 mal kommentiert
Mit neun (!) Begleitern reiste Stocker im Juni nach Dallas. Die Rechnung für den kurzen Trip ...
Innenpolitik
Weidel in Wien: Bei diesem Plan sagt die FPÖ Nein
1094 mal kommentiert
Man kennt sich schon lange: Kickl bei einer Pressekonferenz mit Weidel 2023 in Wien -bei ihrem ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf