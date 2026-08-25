Gletscher schmelzen dahin wie Steckerleis

„Alle Akteure wissen eigentlich, was zu tun ist, um sich vor den Folgen der Gletscherschmelze zu schützen“, so der Glaziologe. Ein kalter Winter aber reicht schon und das Thema ist wieder weg vom Fenster. Eines soll klargestellt sein: „Den Gletschern ist es völlig egal, wenn es sie nicht mehr gibt. Die Auswirkungen werden aber wir alle zu spüren bekommen.“