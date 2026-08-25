Ehemalige Lehrerin (60) spurlos verschwunden

Spurlos verschwunden ist eine ehemalige Mittelschullehrerin in Bad Goisern (Oberösterreich). Die 60-Jährige ist seit Montagvormittag vermisst, nachdem sie zum Grab-Gießen aufgebrochen war. Ihr Ehemann macht sich große Sorgen und bittet um Mithilfe bei der Suche.
Seit 8 Uhr in der Früh suchen am heutigen Dienstag schon vier Feuerwehren und auch die Wasserrettung nach der Vermissten. Sie war am Montag gegen 9.30 Uhr mit dem Fahrrad aufgebrochen und ist seither wie vom Erdboden verschluckt.
Vielleicht in Bus oder Bahn gestiegen
„Meine Frau hat leichte Demenz und wenn eine Stresssituation den normalen Tagesablauf stört, kann dies den Ausschlag geben, dass sie nicht mehr zeitlich oder räumlich orientiert ist“, sagt der Ehemann, der sich an die „Krone“ gewandt hat, damit die Suche möglichst großräumig ausfällt. Denn es könnte auch sein, dass sich seine Gattin in ein öffentliches Verkehrsmittel gesetzt hat und irgendwo unterwegs ist.
Polizei bittet um Hinweise
„Es scheint so, dass sie gar nicht mehr am Friedhof war, das Grab war nicht gegossen“, so der Goiserer. Das Fahrrad der zweifachen Mutter und ehemaligen Lehrerin ist auch noch nirgends aufgetaucht. Sollte jemand Edith Kefer sehen, möge man bitte bei der nächsten Polizeidienststelle Bescheid geben, die Exekutive ist in die Suche auch schon eingeschaltet.
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