Ehemalige Lehrerin (60) spurlos verschwunden

Vielleicht in Bus oder Bahn gestiegen

„Meine Frau hat leichte Demenz und wenn eine Stresssituation den normalen Tagesablauf stört, kann dies den Ausschlag geben, dass sie nicht mehr zeitlich oder räumlich orientiert ist“, sagt der Ehemann, der sich an die „Krone“ gewandt hat, damit die Suche möglichst großräumig ausfällt. Denn es könnte auch sein, dass sich seine Gattin in ein öffentliches Verkehrsmittel gesetzt hat und irgendwo unterwegs ist.