Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gatte bittet um Hilfe:

Ehemalige Lehrerin (60) spurlos verschwunden

Oberösterreich
25.08.2026 12:07
Wer hat Edith Kefer (60) gesehen?
Wer hat Edith Kefer (60) gesehen?(Bild: zVg)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Spurlos verschwunden ist eine ehemalige Mittelschullehrerin in Bad Goisern (Oberösterreich). Die 60-Jährige ist seit Montagvormittag vermisst, nachdem sie zum Grab-Gießen aufgebrochen war. Ihr Ehemann macht sich große Sorgen und bittet um Mithilfe bei der Suche. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit 8 Uhr in der Früh suchen am heutigen Dienstag schon vier Feuerwehren und auch die Wasserrettung nach der Vermissten. Sie war am Montag gegen 9.30 Uhr mit dem Fahrrad aufgebrochen und ist seither wie vom Erdboden verschluckt.

Vielleicht in Bus oder Bahn gestiegen
„Meine Frau hat leichte Demenz und wenn eine Stresssituation den normalen Tagesablauf stört, kann dies den Ausschlag geben, dass sie nicht mehr zeitlich oder räumlich orientiert ist“, sagt der Ehemann, der sich an die „Krone“ gewandt hat, damit die Suche möglichst großräumig ausfällt. Denn es könnte auch sein, dass sich seine Gattin in ein öffentliches Verkehrsmittel gesetzt hat und irgendwo unterwegs ist.

Polizei bittet um Hinweise
„Es scheint so, dass sie gar nicht mehr am Friedhof war, das Grab war nicht gegossen“, so der Goiserer. Das Fahrrad der zweifachen Mutter und ehemaligen Lehrerin ist auch noch nirgends aufgetaucht. Sollte jemand Edith Kefer sehen, möge man bitte bei der nächsten Polizeidienststelle Bescheid geben, die Exekutive ist in die Suche auch schon eingeschaltet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
25.08.2026 12:07
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Bad Goisern
FahrradDemenz
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Island hat bereits 2009 einen Antrag auf die Mitgliedschaft in der EU gestellt, dann aber doch ...
EU-Beitritt
Isländer stimmen über Verhandlungen mit Brüssel ab
Trumps Entourage: Stabschefin Susie Wiles, die scheidende Pressesprecherin Karoline Leavitt, ...
Krone Plus Logo
Sie kommen und gehen
Macht, Loyalität & Skandale: Trump und die Frauen
Im Einsatz für andere
„Krone“-Herzensmensch: Das sind Helden des Alltags
Unwetter in Florenz
Passanten bringen sich vor Wind in Sicherheit
Innenminister Gerhard Karner ließ sich die Jubiläumsfahrt nicht entgehen und nahm in einem ...
Nostalgie am Ring
1950-2026: So sahen unsere Polizeiautos früher aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
197.457 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
171.029 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kärnten
Superzelle zieht Spur der Verwüstung durch Badeort
124.466 mal gelesen
Eine heftige Superzelle zog über Lignano hinweg. 
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
3663 mal kommentiert
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
2671 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1308 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...
Mehr Oberösterreich
Linzer Klangwolke
Weltuntergang als Open Air im Donaupark
CO₂-Speicherverbot
Hattmannsdorfer will altes ÖVP-Gesetz kippen
Großteils geständig
Dreieinhalb Jahre Haft für IS-Waffentrainer
Gatte bittet um Hilfe:
Ehemalige Lehrerin (60) spurlos verschwunden
Probleme in Verwaltung
Wenn Volksanwalt der Politik „Rote Karten“ zeigt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf