Rückschlag: Die Kilo-Falle nach Ozempic & Co.

Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsteam um Brajan Budini von der University of Cambridge. Die Wissenschaftler werteten mehrere Studien zu Medikamenten aus, die den sogenannten GLP-1-Rezeptor beeinflussen. Diese Wirkstoffe verändern unter anderem das Hungergefühl und den Stoffwechsel und werden daher zunehmend zur Behandlung von Übergewicht eingesetzt. Die Ergebnisse der Analyse wurden in der Fachzeitschrift „EClinicalMedicine“ veröffentlicht.