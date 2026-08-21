Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

20-Jähriger verletzt

Messerangriff in Asylheim: 44-Jähriger in Haft

Vorarlberg
21.08.2026 14:35
Die genauen Umstände zur Tat sind noch Bestandteil der Ermittlungen.
Die genauen Umstände zur Tat sind noch Bestandteil der Ermittlungen.(Bild: JÜRGEN RADSPIELER)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In einer Asylunterkunft in Bludenz soll in der Nacht auf Donnerstag ein 44-jähriger Somalier mit einem Messer auf einen 20-jährigen Mann aus Syrien losgegangen sein. Der 20-Jährige wurde dabei verletzt, der Angreifer ist in Polizeigewahrsam.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Aus bislang ungeklärtem Grund soll der 44-Jährige gegen 1.40 Uhr nachts mit einem Messer auf den jungen Syrer losgegangen sein und diesen am Oberkörper verletzt haben. Der Täter flüchtete daraufhin in sein Zimmer, wo er sich selbst einsperrte.

Täter rasch verhaftet
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Das verletzte Opfer wurde durch den alarmierten Notarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige konnte das Spital am nächsten Tag wieder verlassen.

Lesen Sie auch:
Symbolbild.
Tankstellen-Überfall
Angestellte mit Messer bedroht und beraubt
18.06.2026
Einsatz in Schwarzach
Mann auf Parkplatz mit Messer ausgeraubt
16.05.2026

Der 44-Jährige befindet sich nach wie vor in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu den Tatumständen laufen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
21.08.2026 14:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
15° / 16°
Symbol starke Regenschauer
Bludenz
17° / 18°
Symbol starker Regen
Dornbirn
17° / 18°
Symbol starke Regenschauer
Feldkirch
17° / 18°
Symbol starke Regenschauer

krone.tv

Schwere Gewitter und heftige Sturmböen haben in der Region Piemont Schäden verursacht. Bäume ...
Menschen evakuiert
Unwetter in Norditalien: Chaos und Stromausfälle
Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Warnung: Auch Freitag bringt starke Unwetter
134.770 mal gelesen
Am Donnerstag zogen heftige Unwetter – inklusive Hagel – über Wien.
Niederösterreich
Schwarze Rauchwolke in NÖ: Sorge um Mitarbeiter
122.946 mal gelesen
Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel empor.
Oberösterreich
Mutter sticht in Bus mit Messer auf Tochter ein
108.615 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Bluttat geschah in einem Postbus in Bad Goisern (OÖ).
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1526 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1488 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Wien
Wien erhöht Gebühren für Wasser, Müll und Kanal
784 mal kommentiert
Investiert werden die Mehreinnahmen unter anderem in die MA 48.
Mehr Vorarlberg
Auto sichergestellt
BMW außer Kontrolle: Endstation in Gleisanlage
20-Jähriger verletzt
Messerangriff in Asylheim: 44-Jähriger in Haft
Vier Verletzte
Bike kracht nach Überholmanöver gegen Van
80. Saison
Bregenzer Festspiele auf Zuschauerrekord-Kurs
Sport Tv Logo
Ein Kindheitstraum
Vom Pferdehof in das Mekka des Fahrsports
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf