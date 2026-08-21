Messerangriff in Asylheim: 44-Jähriger in Haft

In einer Asylunterkunft in Bludenz soll in der Nacht auf Donnerstag ein 44-jähriger Somalier mit einem Messer auf einen 20-jährigen Mann aus Syrien losgegangen sein. Der 20-Jährige wurde dabei verletzt, der Angreifer ist in Polizeigewahrsam.
Aus bislang ungeklärtem Grund soll der 44-Jährige gegen 1.40 Uhr nachts mit einem Messer auf den jungen Syrer losgegangen sein und diesen am Oberkörper verletzt haben. Der Täter flüchtete daraufhin in sein Zimmer, wo er sich selbst einsperrte.
Täter rasch verhaftet
Die Polizei konnte den Tatverdächtigen wenig später festnehmen. Das verletzte Opfer wurde durch den alarmierten Notarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige konnte das Spital am nächsten Tag wieder verlassen.
Der 44-Jährige befindet sich nach wie vor in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen zu den Tatumständen laufen.
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