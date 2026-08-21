BMW außer Kontrolle: Endstation in Gleisanlage

Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagabend in Romanshorn, einer Schweizer Bodensee-Gemeinde, unweit der Grenze zu Vorarlberg: Ein 25-Jähriger verlor die Kontrolle über seinen Boliden und landete im Gleisbett.
Der 25-jährige Lenker war mit seinem BMW samt Beifahrerin am Donnersteg gegen 20 Uhr in Romanshorn unterwegs, als er im Bereich einer Werft die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet.
Dort krachte das Auto gegen ein Verkehrsschild, ehe es auf dem angrenzenden Gleisbett zum Stillstand kam. Die 23-jährige Beifahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt, der Lenker überstand die Sache unbeschadet. Der Sachschaden beträgt aber rund hunderttausend Franken.
Spurensicherung hinzugezogen
Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Das Auto wurde sichergestellt, der nordmazedonische Fahrer ist seine Lenkerberechtigung erstmal los.
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