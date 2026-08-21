„Salzburg ist beim Tierschutz Schlusslicht!“

Beim Tierschutzbudget liegen zwischen den Bundesländern Welten. Während in Oberösterreich laut einer Erhebung des SPÖ-Parlamentsklubs mehr als zwei Millionen Euro in den Bereich fließen, sind es in der Steiermark sogar 4,66 Millionen. Auch im kleinen Burgenland fließen inklusive Heimtier- und Nutztiernotdienst mehr als zwei Millionen Euro. Salzburg ist beim Budget schon seit Jahren Schlusslicht und bleibt mit 550.000 Euro (inklusive Förderungen für Tierheime und Vereine) weiterhin weit abgeschlagen. Landesrat Maximilien Aigner dazu auf „Krone“-Anfrage: „Wir haben das Budget in den letzten beiden Jahren um 28 Prozent erhöht. Entscheidend ist, dass die Tiere gut versorgt werden, Kontrollen wirksam funktionieren und unsere Tierschutzeinrichtungen gute Rahmenbedingungen vorfinden.“