Neo-Trainer will bei Debüt nicht viel ändern

Durch den Rücktritt des langjährigen Erfolgstrainers kommt Jonjic nun zumindest bis Winter zum Zug. Oder sogar darüber hinaus? „Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht“, erklärt der Neo-Coach, der bei seinem Debüt gegen den FC Pinzgau gleich voll anschreiben will: „Die Saalfeldener benötigen genau wie wir dringend Punkte. Aber wenn meine Mannschaft so spielt, wie letzte Woche in der zweiten Hälfte gegen Kuchl, bin ich sehr zuversichtlich.“