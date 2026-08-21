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Mit 85 Jahren!

Safterl-Milliardär gab Langzeitpartnerin Jawort

Salzburg
21.08.2026 05:45
Hans-Peter Wild mit Gattin Christine E. Drage, nunmehrige Wild
Hans-Peter Wild mit Gattin Christine E. Drage, nunmehrige Wild(Bild: tali_photography)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Capri-Sonne-Milliardär und Festspiel-Mäzen Hans-Peter Wild (85) hat seine Langzeitfreundin, die Rechtsanwältin Christine E. Drage (57), geheiratet! Das Paar gab sich in seinem Heimatort Zug in der Schweiz standesamtlich das Jawort.

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Freudestrahlend streckt Christine E. Drage ihren Hochzeitsstrauß in die Höhe! Grund dazu hat sie allemal: Sie ist seit 14. August offiziell die Frau an der Seite von Multimilliardär Hans-Peter Wild. Seit Jahren sind die beiden bereits ein Paar.

Drage – nunmehrige Wild – ist schon seit langer Zeit der Fels in der Brandung für den knapp 30 Jahre älteren Unternehmer. Sie begleitet ihn beispielsweise zu Geschäftsterminen rund um die Welt oder genießt mit ihm regelmäßig im Sommer die Festspielzeit in Salzburg.

Das frischvermählte Ehepaar Wild
Das frischvermählte Ehepaar Wild(Bild: tali_photography)

Mit der Mozartstadt ist der Safterl-Milliardär eng verbunden: Wild gehört das Hotel Mönchstein und der Goldene Hirsch. Zudem ist er Mäzen des neuen Festspielzentrums. Dieses soll im Dezember eröffnet werden.

Drei-Tage-Feier mit 170 Gästen auf Capri
Davor steigt für das frisch verheiratete Paar noch die große Hochzeitsparty. Anfang September soll drei Tage lang mit 170 Gästen auf der italienischen Insel Capri gefeiert werden.

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Sinn für Humor hat die Familie Wild jedenfalls: Capri-Sonne machte Wild einst beruflich zum Milliardär – und Capris Sonne soll nun wohl privat das große Glück besiegeln.

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