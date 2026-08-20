Erstes Urteil im Dorfkrug-Umfeld gegen Drahtzieher

Am Landesgericht musste sich am Donnerstag der Drahtzieher der Causa „Dorfkrug Kaprun“ verantworten. Die Vorwürfe lauteten auf Betrug, Untreue und falscher Beweisaussage. Zur Erinnerung: Beim Verkauf war er den Preis schuldig geblieben. Das Restaurant ging erst drei Jahre später an den Ex-Eigentümer zurück. Der Angeklagte bekannte sich schuldig.