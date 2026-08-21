Eishockey-Cracks verspeisten über 100 Kilo Fleisch

Und wer verliert schon gerne gegen seine kleine Schwester oder seinen großen Bruder? Diese Einstellung haben auch die Protagonisten auf dem Eis. „Wir wollen definitiv zeigen, wer Chef im Haus ist“, kündigt Salzburgs Mario Huber an. Mit seinen Bullen will er die Münchner auf die Hörner nehmen. Das Duell „unter Freunden“ sei aber auch auf anderen Ebenen besonders. „Es ist cool, dass wir wieder einmal gegeneinander spielen können. Wir bereiten uns aber so vor, wie gegen jeden anderen Gegner auch. Es wird natürlich speziell, man kennt sich einfach und man sieht sich so auch in der Akademie oft“, schilderte der Tiroler seine Gefühle vor der Partie.