Hofmann raves
Perfect: Rapid Signs “Great Talent” from FC Bayern
A player for the future! Bundesliga leader Rapid secures the services of midfielder Leonhard Richert. The 16-year-old comes from the FC Bayern Munich youth academy.
“I’m very pleased that we were able to sign Leonhard, a great talent from FC Bayern Munich. I’m already looking forward to seeing how he develops in our U18 team,” says Managing Director Steffen Hofmann.
Richert has signed a contract through the summer of 2029.
“I made this decision very deliberately”
“I’m very happy to be here and to start a new chapter in my career. I made this decision very deliberately,” emphasizes the young German player. “We want to achieve the greatest possible success together, and I’ll give it my all to make that happen.”
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