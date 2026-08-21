Duo stahl Pfandflaschen in großen Mengen bei Firma

Gegen 20.30 Uhr beobachteten die Beamten ein Auto, das neben einem Container mit Pfandsäcken abgestellt wurde. Beim Verlassen des Firmengeländes wurde der Wagen angehalten. Der Lenker, ein 47-jähriger Syrer, stieg aus, öffnete den Kofferraum und flüchtete dann zu Fuß auf ein angrenzendes Firmengelände.