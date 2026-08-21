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Duo stahl Pfandflaschen in großen Mengen bei Firma

Oberösterreich
21.08.2026 13:30
(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Leere Pfandflaschen hatten am Donnerstagabend  die Gelüste eines kriminellen Duos geweckt. Ein Russe und ein Syrer wollten in einer Firma in Ansfelden mehrere Säcke mit Leergut in ihren Pkw einladen, wurden dabei aber beobachtet und beim Verlassen des Geländes gestoppt. 

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Aufgrund mehrerer Diebstähle von Pfandsäcken führten Polizeibeamte am Donnerstagabend bei einer Firma in Ansfelden gezielte Überwachungen durch. Aufgrund von Videoaufzeichnungen bestand der Verdacht gegen einen amtsbekannten 40-jährigen Russen mit Wohnsitz in Linz.

Gegen 20.30 Uhr beobachteten die Beamten ein Auto, das neben einem Container mit Pfandsäcken abgestellt wurde. Beim Verlassen des Firmengeländes wurde der Wagen angehalten. Der Lenker, ein 47-jähriger Syrer, stieg aus, öffnete den Kofferraum und flüchtete dann zu Fuß auf ein angrenzendes Firmengelände.


Geständig
Sein 40-jähriger Beifahrer wurde festgenommen, er zeigte sich geständig. Bei seiner Einvernahme gestand er zwei weitere Diebstähle von insgesamt neun Pfandsäcken im Wert von jeweils rund 50 Euro.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Anzeige auf freiem Fuß angeordnet. Weitere Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls sowie Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung sind im Gang.

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