„Burli“ bunkerte Drogen, Patronen und Schlagring

Am besten Weg, eine kriminelle Karriere zu beginnen, dürfte ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck sein. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Polizisten bei ihm einen Schlagring, im Partykeller Drogen und Patronen. Nun hat er im Häfen Zeit zum Nachdenken.
Der 20-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck wurde am Donnerstag an seiner Wohnadresse in seinem Partykeller aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen. Zum Zeitpunkt der Festnahme trug er einen Schlagring in seiner Hosentasche.
Zahlreiche Suchtmittel
Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnräumlichkeiten konnten zahlreiche Suchtmittel, Tabletten und Patronen sichergestellt werden. Der Beschuldigte zeigte sich teilweise geständig. Er wurde in die Justizanstalt Wels überstellt.
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