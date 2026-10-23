Chef der oö. Grenzpolizei wollte AfD beitreten

„Keine Ausländer“

Obwohl ihn die Deutschen interessant fanden, ließ es die Parteisatzung nicht zu: „Ausländer mit Hauptwohnsitz im Ausland können nicht beitreten.“ Der Beamte, der auch FPÖ-Mitglied ist, erklärte, Politik interessiere ihn nicht. Er habe die Arbeit des damaligen Freundes seiner Tochter unterstützen wollen.