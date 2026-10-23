So können Familien beim Kinobesuch Geld sparen

Das fand die AK raus: Ein Ticket für Erwachsene am Wochenendnachmittag kostet zwischen 8,40 und 11,80 Euro. Für ein 12-jähriges Kind bewegen sich die Ticketpreise zwischen 6 und 9 Euro. Das günstigste Package (Erwachsenenticket + Kinderticket + Popcorn + 0,5 Liter Cola) bietet das Hollywood Megaplex mit einem Gesamtpreis von 23,60 Euro. Vorsicht bei versteckten Aufpreisen: Je nach Film und Saal fallen in vielen Kinos zusätzliche Aufschläge für Überlänge, spezielle Formate (wie 3D oder IMAX) oder Sitzplätze mit Komfort-Ausstattung (z.B. mehr Beinfreiheit) an.