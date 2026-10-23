So können Familien beim Kinobesuch Geld sparen

Trübes Wetter in den Herbstferien? Viele Familien zieht es dann ins Kino. Die AK Oberösterreich hat daher Kinopreise verglichen. Dafür wurde der Kinderfilm „Bibi Blocksberg“ und die günstigste Sitzplatzkategorie an einem Wochenendnachmittag ausgewählt. Für einen Erwachsenen und ein Kind zahlt man für die Tickets zwischen 14,50 und 20,20 Euro. Ein Blick auf Rabattaktionen, besonders für Familien, lohnt sich.
Das fand die AK raus: Ein Ticket für Erwachsene am Wochenendnachmittag kostet zwischen 8,40 und 11,80 Euro. Für ein 12-jähriges Kind bewegen sich die Ticketpreise zwischen 6 und 9 Euro. Das günstigste Package (Erwachsenenticket + Kinderticket + Popcorn + 0,5 Liter Cola) bietet das Hollywood Megaplex mit einem Gesamtpreis von 23,60 Euro. Vorsicht bei versteckten Aufpreisen: Je nach Film und Saal fallen in vielen Kinos zusätzliche Aufschläge für Überlänge, spezielle Formate (wie 3D oder IMAX) oder Sitzplätze mit Komfort-Ausstattung (z.B. mehr Beinfreiheit) an.
So kann man sparen
Viele Kinos bieten reduzierte Eintrittspreise für Erwachsene und Kinder über eigene Treueprogramme an, zum Beispiel die xxtra-Card im Cineplexx, die VIP-Card in den Star Movie Kinos oder die Starcard bzw. der Movie Club Kids im Hollywood Megaplex. Vergünstigte Tickets gibt es gegen Vorlage eines gültigen Ausweises auch in vielen Kinos für Schüler, Studenten, Zivil- und Präsenzdiener oder Menschen mit Behinderung.
Jeden ersten Sonntag des Monats bietet das Hollywood Megaplex in Pasching einen Familientag mit ausgewählten Ermäßigungen auf Tickets und Snacks an. Von Montag bis Mittwoch profitieren Besucher generell von ermäßigten Ticketpreisen. Im Dieselkino in Braunau findet jeden Mittwoch (ausgenommen Feiertage) der „Schnittwoch“ statt. Hier kostet jedes Ticket 6 Euro.
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