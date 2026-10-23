Freunde laufen für Kinder von Linz nach Wien

Sie sind Freunde seit ihrer Kindheit, haben schon viel gemeinsam erlebt und auch in den kommenden Tagen werden sie praktisch „aufeinander picken“. Vedran Zolota und Adnan Lojic starten heute in ihr nächstes Abenteuer.
Wie berichtet, sind die beiden Hobbysportler bereits für hilfesuchende Kinder unterwegs gewesen. Damals liefen sie in gerade einmal 15 Tagen von Linz nach Bosnien. Diesmal ist die Distanz zwar nicht ganz so weit, aber dennoch eine Challenge. Die beiden Freunde starten heute am Linzer Hauptplatz und wollen insgesamt 180 Kilometer bis zur bosnischen Botschaft in Wien laufen.
70 Kinder würden profitieren
„Im besten Fall laufen wir ohne Schlaf durch. Dann würden wir die Distanz in 24 Stunden schaffen. Wir sind aber noch nie so lange durchgehend gelaufen“, gibt sich Zolota kämpferisch. Spätestens am Sonntagnachmittag wollen sie aber an ihrem Zielort ankommen.
„Wir sind gut vorbereitet, lassen regelmäßig unsere Blutwerte testen – es ist alles okay“, so das Duo, das den Weg nicht nur aus sportlichem Ehrgeiz zurücklegt. Denn Zolota und Lojic geht es um Kinder mit Beeinträchtigung. Mit dem gesammelten Geld soll eine Schule in Bosnien einen Behindertenlift bekommen. 70 Kinder würden profitieren.
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