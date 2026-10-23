Freunde laufen für Kinder von Linz nach Wien

Wie berichtet, sind die beiden Hobbysportler bereits für hilfesuchende Kinder unterwegs gewesen. Damals liefen sie in gerade einmal 15 Tagen von Linz nach Bosnien. Diesmal ist die Distanz zwar nicht ganz so weit, aber dennoch eine Challenge. Die beiden Freunde starten heute am Linzer Hauptplatz und wollen insgesamt 180 Kilometer bis zur bosnischen Botschaft in Wien laufen.