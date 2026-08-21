Rescue
Hiker Rescued After Fall on the Kleiner Sonnstein
A 65-year-old hiker from Germany fell about 20 meters into a ditch on the Kleiner Sonnstein near Traunkirchen (Upper Austria). The woman lay injured in a stream bed. She had to be rescued by a rope from an emergency medical helicopter.
A couple from Germany (aged 65 and 66) was hiking on the 923-meter-high Kleiner Sonnstein. After successfully reaching the summit of this popular hiking peak, they began their descent.
At the so-called “Eisgraben” at an altitude of about 670 meters, the 65-year-old woman slipped on a wet, slippery rock and fell into the ditch. After falling about 20 meters, she lay injured in the stream bed below.
Other hikers helped
Shortly before the accident, the couple had been passed by two other hikers on their descent. The hikers witnessed the accident and rushed to the woman’s aid. At the same time, the two also made an emergency call, alerting the Traunkirchen Mountain Rescue Service, the Martin 3 emergency medical helicopter, and an alpine police officer.
After a brief assessment, the helicopter crew decided to perform a rope rescue. Given the location—a narrow ditch covered by trees—this proved to be a challenging rescue operation. Using a rope approximately 95 meters long, the crew finally succeeded in hoisting the woman to safety. After receiving initial medical care, the injured woman was transported to the Salzkammergut Clinic in Gmunden.
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