Wanderin nach Sturz am Kleinen Sonnstein gerettet

Andere Wanderer halfen

Kurz vor dem Unfall war das Ehepaar von zwei anderen Wanderern im Abstieg überholt worden. Diese konnten das Unglück beobachten und eilten der Dame zu Hilfe. Gleichzeitig setzten die beiden auch einen Notruf ab, wodurch die Bergrettung Traunkirchen, der Notarzthubschrauber Martin 3 und ein Alpinpolizist alarmiert wurden.